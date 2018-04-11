В Азербайджане начались досрочные президентские выборы

Новости Азербайджана. В стране стартовали президентские выборы. С самого утра в стране открылись почти пять с половиной тысяч избирательных участков, где граждане могут отдать свой голос за понравившегося кандидата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый пункт оборудован веб-камерой, а на пальцы всех приходящих наносят бесцветные чернила. Таким образом, комиссия будет следить, чтобы один человек не проголосовал дважды.