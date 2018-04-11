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В Азербайджане начались досрочные президентские выборы

11 апреля 2018 08:18
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Новости Азербайджана. В стране стартовали президентские выборы. С самого утра в стране открылись почти пять с половиной тысяч избирательных участков, где граждане могут отдать свой голос за понравившегося кандидата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане начались досрочные президентские выборы-1

Каждый пункт оборудован веб-камерой, а на пальцы всех приходящих наносят бесцветные чернила. Таким образом, комиссия будет следить, чтобы один человек не проголосовал дважды.

В Азербайджане начались досрочные президентские выборы-4

Претендентов на высший государственный пост всего 8. Среди них и действующий глава республики Ильхам Алиев. Для мониторинга аккредитацию в ЦИК Азербайджана прошли 890 международных наблюдателей. Напомним, эти выборы проводятся досрочно.

# Президентские выборы # Фотофакт

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