​В Госдуму РФ внесён проект закона о повышении призывного возраста

Согласно документу, нижний предел призывного возраста предлагается постепенно повышать до двадцати одного года. Сейчас он от восемнадцати лет. Такое предложение внесено с целью предоставления возможности получения будущими призывниками среднего общего образования, среднего профессионального либо высшего. Законопроект также предусматривает увеличение призывного возраста до тридцати лет.

Отмечается, что предлагаемое нововведение сократит число потенциальных призывников, потому верхняя граница по возрасту повышается «в качестве компенсации». Согласно внесенному предложению, срок переходного периода – до 2026 года. В 2024 году призываться на службу будут граждане в возрасте от девятнадцати до тридцати лет, в 2025 году – от двадцати до тридцати лет, в 2026 году – от двадцати одного года до тридцати лет. В законопроекте прописано также право совершеннолетним по собственному желанию пойти на военную службу до наступления призывного возраста.