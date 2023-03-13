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Париж завалило мусором. В городе стоит невыносимый запах

13 марта 2023 13:26
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Новости Франции. Из знаменитого туристического и культурного центра Европы в свалку. Сегодня меняется статус Парижа. Улицы французской столицы завалены мешками с отходами, горы которых мешают пешеходам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Париж завалило мусором. В городе стоит невыносимый запах-1

Таким радикальным способом городские коммунальщики и работники мясоперерабатывающих заводов высказывают свое отношение к пенсионной реформе. В городе стоит невыносимый запах, который привлекает полчище крыс и мышей. А владельцы многочисленных кафе и ресторанов несут колоссальные убытки. Антисанитария отбивает всякий аппетит как у туристов, так и у местных жителей. Власти заявляют, что пытаются решить проблему за счет привлечения к сбору мусора частных коммунальных компаний.

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# Мусор # Новости Франции # Фотофакт

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