Париж завалило мусором. В городе стоит невыносимый запах

Новости Франции. Из знаменитого туристического и культурного центра Европы в свалку. Сегодня меняется статус Парижа. Улицы французской столицы завалены мешками с отходами, горы которых мешают пешеходам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким радикальным способом городские коммунальщики и работники мясоперерабатывающих заводов высказывают свое отношение к пенсионной реформе. В городе стоит невыносимый запах, который привлекает полчище крыс и мышей. А владельцы многочисленных кафе и ресторанов несут колоссальные убытки. Антисанитария отбивает всякий аппетит как у туристов, так и у местных жителей. Власти заявляют, что пытаются решить проблему за счет привлечения к сбору мусора частных коммунальных компаний.