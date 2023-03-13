Новости Германии. В Германии сотрудники аэропортов вышли на забастовку. В Гамбурге отменено более сотни запланированных рейсов. Примерно такая же картина в Берлине и Ганновере. К акции протеста присоединились 2 000 сотрудников отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что стачка может затронуть десятки тысяч человек. Поэтому организаторы просили пассажиров следить за изменениями в расписании и не приезжать в аэропорты заранее. Основное требование бастующих – повышение зарплаты на 10,5 %.