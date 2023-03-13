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В Германии сотрудники аэропортов вышли на забастовку

13 марта 2023 13:25
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Новости Германии. В Германии сотрудники аэропортов вышли на забастовку. В Гамбурге отменено более сотни запланированных рейсов. Примерно такая же картина в Берлине и Ганновере. К акции протеста присоединились 2 000 сотрудников отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии сотрудники аэропортов вышли на забастовку-1

Предполагается, что стачка может затронуть десятки тысяч человек. Поэтому организаторы просили пассажиров следить за изменениями в расписании и не приезжать в аэропорты заранее. Основное требование бастующих – повышение зарплаты на 10,5 %.

В Германии сотрудники аэропортов вышли на забастовку-4

Тем временем в Британии стачка младшего медперсонала серьезно нарушила работу больниц. Отменены десятки тысяч приемов и операций. В ближайшие дни к ней готовы присоединится и врачи, которые требуют повысить им заработную плату на 26 %.

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# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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