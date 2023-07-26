Почти 50 по Цельсию – в Тунисе наблюдается аномальная жара

Главный аксессуар местных в этом время – зонтик. Он помогает как следует укрыться от солнца. По мнению синоптиков, в ближайшее время температура воздуха не снизится. Многие спасаются от жары у воды. На пляжах нет свободных мест. Но этого беспокойства не разделяют жители северо-западного региона страны. Там сейчас горят леса. Местных готовят к эвакуации. В зоне риска около 2 500 человек.