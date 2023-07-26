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Почти 50 по Цельсию – в Тунисе наблюдается аномальная жара

26 июля 2023 16:49
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Температурные рекорды фиксируют в Тунисе. В некоторых городах страны столбики термометров достигли отметки в 49 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 50 по Цельсию – в Тунисе наблюдается аномальная жара-1

Главный аксессуар местных в этом время – зонтик. Он помогает как следует укрыться от солнца. По мнению синоптиков, в ближайшее время температура воздуха не снизится. Многие спасаются от жары у воды. На пляжах нет свободных мест. Но этого беспокойства не разделяют жители северо-западного региона страны. Там сейчас горят леса. Местных готовят к эвакуации. В зоне риска около 2 500 человек.

# Погода # Фотофакт

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