ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16 процентов

По итогам заседания Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16 процентов годовых, об этом пишет РИА Новости.

Ключевая ставка определяет минимальный процент, под который ЦБ РФ кредитует коммерческие банки и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует сдерживанию инфляции за счет удорожания кредитов и стимулирования сбережений.

Понижение ставки, напротив, удешевляет кредиты и поддерживает потребительную активность и инвестиции. Большинство аналитиков ожидали, что уровень ставки снизят до 16 или 15,5 процента, хотя ряд экспертов прогнозировали, что она останется на прежнем уровне.

В течение последних лет ключевая ставка менялась следующим образом:

летом она опустилась до 20 процентов впервые за три года, затем последовательно снижалась до 18, 17 и 16,5 процента.

Ранее, в сентябре 2022 года, она была уменьшена до 7,5 процента.

В 2023 году начался новый цикл повышений из-за ускорения инфляции и роста кредитования и достигла рекордных 21 процента в октябре.

Фото: kremlin.ru