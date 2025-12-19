Путин заявил, что в прямом эфире смотрел Послание Лукашенко на ВНС

Президент России Владимир Путин сообщил, что вчера смотрел послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту в прямом эфире. Об этом пишет ТАСС.

«Должен его поздравить: это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление. И хочу выразить ему слова благодарности за оценку состояния российско-белорусских отношений», – заявил лидер Российской Федерации.

Такое заявление он сделал на ежегодной программе «Итоги года с Владимиром Путиным».