Латвия не пустила в страну почти 400 тонн нефтепродуктов из Беларуси. Груз посчитали санкционным

Латвия не пустила в страну 383 тонны нефтепродуктов из Беларуси, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. Груз сочли санкционным, потому что, как выяснилось, у латвийской стороны не оказалось данных о сделке.

А пока идет разбирательство, Рига продолжает покупку и транзит нефтепродуктов по контрактам, которые были заключены до 21 июня. Возможно, это связано и с тем, что возрос транзит белорусских товаров через соседнюю Эстонию. Рост более чем в 4 раза принес Таллину 522 миллионов евро. И там не видят в перевозке товаров из Беларуси нарушения режима санкций.