Продержался 38 дней. Министр финансов Великобритании отправлен в отставку

Новости Великобритании. Министр финансов Великобритании и один из авторов скандального плана спасения экономики отправлен в отставку. На этой должности он продержался всего лишь 38 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем письме на имя премьера Лиз Трасс чиновник написал следующее: «Вы попросили меня освободить должность, и я это делаю». Ранее правительство Великобритании подверглось критике из-за нового плана поддержки экономики. Документ предполагает масштабное снижение налогов. И подобная инициатива уже привела к обвалу национальной валюты. На этом фоне рейтинги упали и у Трасс. Согласно опросам, более половины жителей Великобритании не одобряют ее работу на посту премьера. В парламенте страны даже было предложено вынести ей вотум недоверия.