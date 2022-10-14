Меняют ценники на все группы товаров. Инфляция в Германии достигла рекордных 10%

В последний раз такие значения фиксировались более 30 лет назад. По словам главы ведомства, основная причина сложившейся ситуации – подорожание энергоносителей. За год их стоимость выросла на 44 %. За ними идут продукты питания, они поднялись в цене почти на 19 %. Впрочем, как отметили в статуправлении, продавцам приходится менять ценники на все группы товаров. Причем нынешний рекорд инфляции, по мнению министра экономики Германии, далеко не последний. В 2023 году страна может скатиться в рецессию.