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Меняют ценники на все группы товаров. Инфляция в Германии достигла рекордных 10%

14 октября 2022 17:15
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Новости Германии. Федеральное статистическое управление Германии обнародовало новые данные об изменении потребительских цен. Инфляция в сентябре достигла рекордных 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меняют ценники на все группы товаров. Инфляция в Германии достигла рекордных 10%-1

В последний раз такие значения фиксировались более 30 лет назад. По словам главы ведомства, основная причина сложившейся ситуации – подорожание энергоносителей. За год их стоимость выросла на 44 %. За ними идут продукты питания, они поднялись в цене почти на 19 %. Впрочем, как отметили в статуправлении, продавцам приходится менять ценники на все группы товаров. Причем нынешний рекорд инфляции, по мнению министра экономики Германии, далеко не последний. В 2023 году страна может скатиться в рецессию.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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