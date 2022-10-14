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В Турции борются с фейками: теперь за дезинформацию можно попасть в тюрьму на три года

14 октября 2022 13:22
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Новости Турции. Турция начала беспощадную борьбу с фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламент страны принял закон, согласно которому за распространение недостоверной информации журналисты и пользователи соцсетей могут угодить за решетку на срок до трех лет.  

В Турции борются с фейками: теперь за дезинформацию можно попасть в тюрьму на три года-1

Как заявили в Анкаре, это вынужденная, но необходимая мера, так как страна подверглась информационной агрессии. Некоторые зарубежные информагентства предвзято и однобоко освещают происходящие события и даже искажают слова президента Турции. Принятый парламентом закон защитит жителей страны от лжи и манипуляций.  

# Закон # Реджеп Тайип Эрдоган # Новости Турции # Фотофакт

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