В Турции борются с фейками: теперь за дезинформацию можно попасть в тюрьму на три года

Новости Турции. Турция начала беспощадную борьбу с фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламент страны принял закон, согласно которому за распространение недостоверной информации журналисты и пользователи соцсетей могут угодить за решетку на срок до трех лет.
Как заявили в Анкаре, это вынужденная, но необходимая мера, так как страна подверглась информационной агрессии. Некоторые зарубежные информагентства предвзято и однобоко освещают происходящие события и даже искажают слова президента Турции. Принятый парламентом закон защитит жителей страны от лжи и манипуляций.