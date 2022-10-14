В Турции борются с фейками: теперь за дезинформацию можно попасть в тюрьму на три года

Новости Турции. Турция начала беспощадную борьбу с фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламент страны принял закон, согласно которому за распространение недостоверной информации журналисты и пользователи соцсетей могут угодить за решетку на срок до трех лет.