Проблемы с вакцинацией. В нескольких странах приостановили использование препарата компании Johnson and Johnson

В мире растет уровень заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным ВОЗ, за вторую неделю апреля показатель вырос на 11 %, а число летальных исходов – на 7 %.

Главное оружие в борьбе с пандемией – вакцинация. Однако и с ней наблюдаются проблемы. Приостановлено использование препарата американской компании Johnson and Johnson. Решение принято из-за возможного образования тромбов у привитых. В США уже известно о шести подобных случаях. Специалисты приступили к изучению инцидентов.