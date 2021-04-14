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Проблемы с вакцинацией. В нескольких странах приостановили использование препарата компании Johnson and Johnson

14 апреля 2021 11:33
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В мире растет уровень заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным ВОЗ, за вторую неделю апреля показатель вырос на 11 %, а число летальных исходов – на 7 %.

Проблемы с вакцинацией. В нескольких странах приостановили использование препарата компании Johnson and Johnson -1

Главное оружие в борьбе с пандемией – вакцинация. Однако и с ней наблюдаются проблемы. Приостановлено использование препарата американской компании Johnson and Johnson. Решение принято из-за возможного образования тромбов у привитых. В США уже известно о шести подобных случаях. Специалисты приступили к изучению инцидентов.

Проблемы с вакцинацией. В нескольких странах приостановили использование препарата компании Johnson and Johnson -4

Пристально следят за ситуацией и в Евросоюзе. Приостановка применения вакцины – это еще один удар по отстающей прививочной кампании в ЕС. Решили пока не использовать препарат также в Латвии и ЮАР.

# Коронавирус # Фотофакт

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