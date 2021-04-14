Турция переживает самый сложный период с начала пандемии. В стране ужесточают карантин

Новости Турции. Сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19 вынуждает многие страны идти на крайние меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции вновь ужесточают карантинные ограничения. С 14 апреля под запретом поездки между городами. Комендантский час по будням теперь будет действовать не с 9, а с 7 вечера.