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Турция переживает самый сложный период с начала пандемии. В стране ужесточают карантин

14 апреля 2021 09:55
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Новости Турции. Сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19 вынуждает многие страны идти на крайние меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция переживает самый сложный период с начала пандемии. В стране ужесточают карантин-1

В Турции вновь ужесточают карантинные ограничения. С 14 апреля под запретом поездки между городами. Комендантский час по будням теперь будет действовать не с 9, а с 7 вечера.

Турция переживает самый сложный период с начала пандемии. В стране ужесточают карантин-4

13 апреля в стране также закрыли рестораны и кафе. Работать они могут лишь навынос. Турция переживает самый сложный период с начала пандемии. При этом большинство случаев заражения вызваны британским штаммом COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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