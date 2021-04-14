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В Мексике тягач с прицепом протаранил несколько автомобилей и врезался в кафе. Пострадали не менее 30 человек

14 апреля 2021 11:26
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Новости Мексики. Крупная авария в Мексике: тягач с прицепом протаранил несколько автомобилей и врезался в здание придорожного кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике тягач с прицепом протаранил несколько автомобилей и врезался в кафе. Пострадали не менее 30 человек-1

По данным местных СМИ, жертвами ДТП стали как минимум три человека, еще около 30 пострадали. В результате удара несколько машин превратились в груду металла. Чтобы вытащить пострадавших, потребовалось специальное оборудование.

В Мексике тягач с прицепом протаранил несколько автомобилей и врезался в кафе. Пострадали не менее 30 человек-4

По мнению следствия, авария произошла из-за того, что водитель тягача не справился с управлением. В районе происшествия образовалась многокилометровая пробка. Ведется расследование.

# Авария # Фотофакт

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