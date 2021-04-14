Олимпиада-2021 начнётся ровно через 100 дней. В Токио установили фигуры талисманов игр

Новости Японии. Начался отсчет времени до начала Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт ровно через 100 дней. По случаю этой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов игр.

Имена статуй были выбраны путем голосования среди школьников еще в 2019 году. Одного из них назвали Мирайтова, что в переводе означает «будущее» и «вечность». А талисмана Паралимпиады зовут Сомэйти. Имя произошло от названия одной из разновидностей сакуры, а также оно созвучно с английским выражением «такой могучий».