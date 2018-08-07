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Природные пожары в Португалии: свыше тысячи спасателей сражаются с огнем

07 августа 2018 07:29
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Новости Португалии. Природные пожары бушуют в Португалии. К борьбе с огнем подключены свыше тысячи спасателей, вертолеты и наземная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природные пожары в Португалии: свыше тысячи спасателей сражаются с огнем-1

На помощь пришли и военные. Однако сдержать стихию пока не удается. Наиболее сложная ситуация сложилась в муниципалитете Моншики, откуда пришлось эвакуировать местных жителей. Около полусотни человек пострадали. «Волна жары» из Африки пришла на Иберийский полуостров в минувшую среду. По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура начнет опускаться.

Природные пожары в Португалии: свыше тысячи спасателей сражаются с огнем-4

Природные пожары в Португалии: свыше тысячи спасателей сражаются с огнем-6

Природные пожары в Португалии: свыше тысячи спасателей сражаются с огнем-8

# Пожары # Фотофакт

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