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Александр Лукашенко выразил соболезнование народу Индонезии

06 августа 2018 17:12
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Новости Индонезии. В результате землетрясения в Индонезии погибли более 140 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнование народу Индонезии-1

Аэропорты на Ломбоке не справляются с потоком людей, желающих покинуть остров. Поэтому в воздушных гаванях скопились толпы людей. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясений в Индонезии.

# Землетрясение # Фотофакт

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