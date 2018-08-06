Александр Лукашенко выразил соболезнование народу Индонезии

Новости Индонезии. В результате землетрясения в Индонезии погибли более 140 человек , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорты на Ломбоке не справляются с потоком людей, желающих покинуть остров. Поэтому в воздушных гаванях скопились толпы людей. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясений в Индонезии.