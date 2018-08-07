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Евросоюз начинает блокировку американских санкций против Ирана

07 августа 2018 07:16
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Новости Бельгии. В Брюсселе такое решение объяснили желанием защитить европейские компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз начинает блокировку американских санкций против Ирана-1

В июле главы МИД стран ЕС одобрили поправки в «блокирующий статут», который признает недействительными ограничительные меры США на территории Европы. Ранее Вашингтон пригрозил ввести санкции против России и любой европейской страны в случае покупки нефти у Тегерана.

Евросоюз начинает блокировку американских санкций против Ирана-4

Ограничение экспорта «черного золота» – одна из мер, восстановленных Дональдом Трампом после выхода из соглашения по ядерной программе. Председатель европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил, что ЕС не откажется от ядерной сделки с Ираном. По его словам, она представляет благо для всего мирового сообщества.

Евросоюз начинает блокировку американских санкций против Ирана-7

# Международная политика # Фотофакт

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