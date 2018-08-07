Евросоюз начинает блокировку американских санкций против Ирана

В июле главы МИД стран ЕС одобрили поправки в «блокирующий статут», который признает недействительными ограничительные меры США на территории Европы. Ранее Вашингтон пригрозил ввести санкции против России и любой европейской страны в случае покупки нефти у Тегерана.

Ограничение экспорта «черного золота» – одна из мер, восстановленных Дональдом Трампом после выхода из соглашения по ядерной программе. Председатель европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил, что ЕС не откажется от ядерной сделки с Ираном. По его словам, она представляет благо для всего мирового сообщества.