Взрыв возле аэропорта в Болонье: видео очевидцев

Новости Италии. Срочные новости приходят в эти минуты из итальянского города Болонья, сообщили в программе Новости « 24 часа» на СТВ.

По сообщениям очевидцев, в районе аэропорта прогремел взрыв.

Предположительно, речь идет о масштабном ДТП. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.