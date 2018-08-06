Взрыв возле аэропорта в Болонье: видео очевидцев

Новости Италии. Срочные новости приходят в эти минуты из итальянского города Болонья, сообщили в программе Новости « 24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Срочные новости приходят в эти минуты из итальянского города Болонья, сообщили в программе Новости « 24 часа» на СТВ.
По сообщениям очевидцев, в районе аэропорта прогремел взрыв.
Предположительно, речь идет о масштабном ДТП. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.
С воздуха обстановку контролирует полицейский вертолет. Один человек погиб, как минимум 55 ранены.