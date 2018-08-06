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Взрыв возле аэропорта в Болонье: видео очевидцев

06 августа 2018 15:01
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Новости Италии. Срочные новости приходят в эти минуты из итальянского города Болонья, сообщили в программе Новости « 24 часа» на СТВ.

Взрыв возле аэропорта в Болонье: видео очевидцев-1

По сообщениям очевидцев, в районе аэропорта прогремел взрыв.

Взрыв возле аэропорта в Болонье: видео очевидцев-4

Предположительно, речь идет о масштабном ДТП. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

Взрыв возле аэропорта в Болонье: видео очевидцев-7

С воздуха обстановку контролирует полицейский вертолет. Один человек погиб, как минимум 55 ранены.

# Взрыв # Фотофакт

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