Угроза прорыва дамбы. На Гавайях массово эвакуируют жителей

Новости США. Массовая эвакуация на Гавайях: сотни жителей вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – неминуемая угроза прорыва дамбы. Из-за сильных дождей плотина вот-вот разрушится.

Граждан призывают перебираться во временные убежища либо подниматься на возвышенности. В регионе закрыты все парки, перекрыты многие участки дорог. Разрушение дамбы приведет не только к масштабному наводнению, но и к значительному экономическому ущербу. За ситуацией следят специалисты.