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Угроза прорыва дамбы. На Гавайях массово эвакуируют жителей

09 марта 2021 13:20
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Новости США. Массовая эвакуация на Гавайях: сотни жителей вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – неминуемая угроза прорыва дамбы. Из-за сильных дождей плотина вот-вот разрушится.

Угроза прорыва дамбы. На Гавайях массово эвакуируют жителей-1

Граждан призывают перебираться во временные убежища либо подниматься на возвышенности. В регионе закрыты все парки, перекрыты многие участки дорог. Разрушение дамбы приведет не только к масштабному наводнению, но и к значительному экономическому ущербу. За ситуацией следят специалисты.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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