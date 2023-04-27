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Пригожин: «Вагнер» остановил огонь в Артёмовске на время приезда американских журналистов

27 апреля 2023 12:17
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В связи с приездом американских журналистов в Артемовск бойцы «Вагнера» временно прекращают огонь из артиллерии, сообщается в аудиозаписи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, размещенной в Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, это потребовалось для того, чтобы представители СМИ получили возможность безопасно снять необходимые для работы материалы и вернуться обратно домой. Также он предупредил украинских военных о возможных попытках переброски резервов вместе с журналистами и пригрозил ударом. Пригожин подчеркнул, что для него пресса – это святое. А журналисты – своего рода военные корреспонденты.

Пригожин назвал заявление о прекращении огня в Артёмовске военным юмором

 

# Международная политика # Евгений Пригожин

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