Пригожин: «Вагнер» остановил огонь в Артёмовске на время приезда американских журналистов

В связи с приездом американских журналистов в Артемовск бойцы «Вагнера» временно прекращают огонь из артиллерии, сообщается в аудиозаписи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, размещенной в Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, это потребовалось для того, чтобы представители СМИ получили возможность безопасно снять необходимые для работы материалы и вернуться обратно домой. Также он предупредил украинских военных о возможных попытках переброски резервов вместе с журналистами и пригрозил ударом. Пригожин подчеркнул, что для него пресса – это святое. А журналисты – своего рода военные корреспонденты.