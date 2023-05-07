Пригожин: ЧВК «Вагнер» получит необходимые боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий

Согласно заявлению Евгения Пригожина, подразделения ЧВК «Вагнер» получат новые боеприпасы и вооружение, чтобы продолжить боевые действия, пишет ТАСС.

Пригожин также отметил, что на фланге будет предоставлено все необходимое для защиты от противника. Он добавил, что подразделения «Вагнер» получат полную свободу действий в Артемовске. Также приедет главком ВКС Сергей Суровикин, который будет принимать все решения во время боевых действий в сотрудничестве с Министерством обороны.

По предыдущему заявлению Пригожина, подразделения «Вагнер» останутся в Артемовске до 10 мая, 00:00 по московскому времени, а затем переместятся в тыловые лагеря для восстановления сил и минимизации потерь. Он также отметил, что у ЧВК не хватает боеприпасов.