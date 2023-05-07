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Пострадавший при подрыве машины Прилепин выведен из медикаментозного сна

07 мая 2023 09:19
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Писателя и политика Захара Прилепина, который пострадал в результате подрыва своего легкового автомобиля, вывели из состояния искусственного сна, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По данным Никитина, Прилепин в настоящее время пребывает в стабильном состоянии, находится в сознании и хорошем расположении духа.

Накануне на дороге в Нижегородской области взорвался автомобиль Прилепина. На месте происшествия погиб коллега писателя, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин пострадал и перенес операцию, после чего был переведен в искусственный сон.

Следственным комитетом было заведено уголовное дело по факту теракта. Сотрудники правоохранительных органов арестовали лицо, подозреваемое в причастности к взрыву. На состоявшемся допросе он признал, что выполнял указания украинских спецслужб.

# ЧП # Захар Прилепин

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