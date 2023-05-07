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Рогов: вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется

07 мая 2023 09:42
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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявляет о том, что вероятность контратаки со стороны украинской армии в ближайшие дни по-прежнему сохраняется, сообщает РИА Новости.

Рогов отметил, что контрудар будет сопровожден обстрелами прилегающих населенных пунктов, а проведение эвакуации проживающих в прифронтовых районах является обоснованной мерой по обеспечению безопасности. После отступления украинских войск жители смогут в скором времени вернуться в свои дома.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что в ближайшее время возможно проведение наступательной операции на запорожском направлении.

# Международная политика # Владимир Рогов

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