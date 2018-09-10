Приговор онлайн. Второй интернет-суд открылся в Китае

Новости Китая. В Пекине открылся второй на территории Китая интернет-суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Пекине открылся второй на территории Китая интернет-суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он будет работать по принципу «подача и рассмотрение дела посредством интернета». То есть в физическом присутствии на суде теперь нет необходимости. Все судебные процедуры можно осуществить на сайте инстанции.
Слушания и объявление приговора также будут проходить онлайн. Основным направлением деятельности суда станут дела, которые связаны с мошенничеством в онлайн-торговле, а также дела о нарушении авторских прав в интернете. В настоящий момент там работают 38 судей. Первый интернет-суд в Китае был открыт в августе 2017 года.