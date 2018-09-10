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3000 бразильцев вышли на митинг в поддержку раненого кандидата в президенты Жаира Болсонару

10 сентября 2018 08:33
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Новости Бразилии. В стране прошел митинг сторонников раненного при покушении кандидата в президенты Жаира Болсонару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По неофициальным данным, 3 тысячи сторонников политика вышли на улицы Рио-де-Жанейро. 

3000 бразильцев вышли на митинг в поддержку раненого кандидата в президенты Жаира Болсонару-1


Пока сам кандидат будет оставаться в больнице, участники акции решили самостоятельно провести агитационную кампанию. Напомним, Жаир Болсонару получил удар ножом во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора. В тяжелом состоянии его увезли в больницу.

3000 бразильцев вышли на митинг в поддержку раненого кандидата в президенты Жаира Болсонару-3

Нападавшего преступника задержали прямо на месте. Выборы в Бразилии должны состояться 7 октября. Примет ли в них участие Жаир Болсонару, пока до конца не ясно.

3000 бразильцев вышли на митинг в поддержку раненого кандидата в президенты Жаира Болсонару-6

# Выборы # Фотофакт

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