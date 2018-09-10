3000 бразильцев вышли на митинг в поддержку раненого кандидата в президенты Жаира Болсонару

Новости Бразилии. В стране прошел митинг сторонников раненного при покушении кандидата в президенты Жаира Болсонару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По неофициальным данным, 3 тысячи сторонников политика вышли на улицы Рио-де-Жанейро.



Пока сам кандидат будет оставаться в больнице, участники акции решили самостоятельно провести агитационную кампанию. Напомним, Жаир Болсонару получил удар ножом во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора. В тяжелом состоянии его увезли в больницу.