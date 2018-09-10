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В Париже неизвестный ранил ножом 7 человек

10 сентября 2018 07:46
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Новости Франции. В Париже неизвестный ранил семь человек. Инцидент произошёл 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Париже неизвестный ранил ножом 7 человек-1

Мужчина был вооружен ножом и металлической арматурой. Сначала он ранил двух мужчин и женщину, затем несколько британских туристов.

Пять пострадавших госпитализированы в реанимацию 

Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

В Париже неизвестный ранил ножом 7 человек-4

Злоумышленник задержан. ЧП не рассматривается как террористический акт.

# Нападение # Фотофакт

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