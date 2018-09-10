В Париже неизвестный ранил ножом 7 человек

Новости Франции. В Париже неизвестный ранил семь человек. Инцидент произошёл 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина был вооружен ножом и металлической арматурой. Сначала он ранил двух мужчин и женщину, затем несколько британских туристов.

Пять пострадавших госпитализированы в реанимацию

Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.