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В Нью-Йорке заработала станция метро, разрушенная 11 сентября

10 сентября 2018 08:39
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Новости США. В Нью-Йорке ввели в строй станцию метро, разрушенную 11 сентября 2001 года. 17 лет она была закрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Нью-Йорке заработала станция метро, разрушенная 11 сентября-1

Напомним, в результате терактов были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра. Станция первой линии метро была погребена под их обломками. Около 3 тысяч человек тогда погибли и тысячи были ранены.

В Нью-Йорке заработала станция метро, разрушенная 11 сентября-4

В ходе ремонта пришлось заменить более 360 метров путей и сделать на станции новый потолок. В общей сложности на это было потрачено около 180 млн долларов.

В Нью-Йорке заработала станция метро, разрушенная 11 сентября-7

Обновленная станция стала символом стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр.

# Теракт 11 сентября 2001 года # Фотофакт

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