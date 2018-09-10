В Нью-Йорке заработала станция метро, разрушенная 11 сентября

Новости США. В Нью-Йорке ввели в строй станцию метро, разрушенную 11 сентября 2001 года. 17 лет она была закрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате терактов были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра. Станция первой линии метро была погребена под их обломками. Около 3 тысяч человек тогда погибли и тысячи были ранены.

В ходе ремонта пришлось заменить более 360 метров путей и сделать на станции новый потолок. В общей сложности на это было потрачено около 180 млн долларов.