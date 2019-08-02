Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе. Пострадали 12 человек

Новости России. Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в цехе по обработке шерсти. В результате инцидента пострадали 12 человек. Семерым потребовалась госпитализация. Остальные отказались от медицинской помощи.
Сейчас специалисты борются с возникшим возгоранием, площадь которого составляет полторы тысячи квадратных метров. На месте работают 117 пожарных и около 40 единиц специальной техники. По факту взрыва ведётся расследование.