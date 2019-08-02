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Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе. Пострадали 12 человек

02 августа 2019 10:55
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Новости России. Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе. Пострадали 12 человек-1

ЧП произошло в цехе по обработке шерсти. В результате инцидента пострадали 12 человек. Семерым потребовалась госпитализация. Остальные отказались от медицинской помощи.  

Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе. Пострадали 12 человек-4

Сейчас специалисты борются с возникшим возгоранием, площадь которого составляет полторы тысячи квадратных метров. На месте работают 117 пожарных и около 40 единиц специальной техники. По факту взрыва ведётся расследование.   

Мощный взрыв прогремел на заводе во Владикавказе. Пострадали 12 человек-7

# Пожар на заводе # Фотофакт

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