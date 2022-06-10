Причина в санкциях. В Дании цены повысились на рекордные 7%

Новости Дании. Уровень жизни падает в Дании. Там инфляция превысила 7 %, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Это рекордный показатель за последние 40 лет. Об этом сообщили в статистическом управлении королевства.
Новости Дании. Уровень жизни падает в Дании. Там инфляция превысила 7 %, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Это рекордный показатель за последние 40 лет. Об этом сообщили в статистическом управлении королевства.
Больше всего подорожали электроэнергия, продукты питания и углеводороды. Причина здесь не новая. Антироссийские санкции, подорожание нефти и отказ правительства страны платить за российский газ в рублях.