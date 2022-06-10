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Пищевая промышленность Великобритании на грани кризиса. Крупнейший завод по производству удобрений приостановил работу

10 июня 2022 17:25
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Новости Великобритании. Великобритании грозит голод из-за санкций против России. Пищевая промышленность страны находится на грани кризиса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Пищевая промышленность Великобритании на грани кризиса. Крупнейший завод по производству удобрений приостановил работу-1

Дело в том, что один из крупнейших заводов Великобритании по производству удобрений сообщил о приостановке своей работы. Как заявили учредители, предприятие больше не может осуществлять свою деятельность из-за высоких цен на газ. Еще одна проблема – стоимость самих удобрений. Их цена выросла почти в три раза. Как считают эксперты из Национального союза фермеров Англии, в результате страна не сможет вырастить нужное количество пшеницы. Еще больше ситуацию усугубляют запрет на экспорт зерна из Индии и отсутствие поставок из России и Украины.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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