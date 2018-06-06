Землетрясение в Азербайджане: кадры с места ЧП

Новости Азербайджана. Свыше трех десятков человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана. Сообщается об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном речь идет не о травмах, а о пережитом стрессе. Мощные подземные толчки силой почти в 6 баллов были зафиксированы в 24 километрах к югу от города Загатала, за ними последовали десятки афтершоков.