Прямой эфир

Землетрясение в Азербайджане: кадры с места ЧП

06 июня 2018 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Азербайджана. Свыше трех десятков человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана. Сообщается об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Азербайджане: кадры с места ЧП-1

В основном речь идет не о травмах, а о пережитом стрессе. Мощные подземные толчки силой почти в 6 баллов были зафиксированы в 24 километрах к югу от города Загатала, за ними последовали десятки афтершоков.

Землетрясение в Азербайджане: кадры с места ЧП-4

В результате природного катаклизма повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иордания бастует против роста цен и налоговой политики: кадры с места событий
06 июня 2018 13:24

Иордания бастует против роста цен и налоговой политики: кадры с места событий

Иран возобновляет ядерную программу и запускает процесс наращивания мощностей по обогащению урана
06 июня 2018 12:59

Иран возобновляет ядерную программу и запускает процесс наращивания мощностей по обогащению урана

Тайфун на побережье Китая: в безопасные места отправили около 400 судов
06 июня 2018 12:56

Тайфун на побережье Китая: в безопасные места отправили около 400 судов