Иордания бастует против роста цен и налоговой политики: кадры с места событий

Новости Иордании. Всеобщая забастовка охватила столицу и другие крупные города Иордании. Люди выступают против роста цен и проводимой правительством налоговой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Иордании. Всеобщая забастовка охватила столицу и другие крупные города Иордании. Люди выступают против роста цен и проводимой правительством налоговой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшей ночью тысячи протестующих собрались у правительственных зданий в Аманне, требуя отменить новый подоходный налог, который ввел ушедший несколько дней назад в отставку кабинет министров. Король Иордании призывает митингующих к диалогу.