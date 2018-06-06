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Иордания бастует против роста цен и налоговой политики: кадры с места событий

06 июня 2018 13:24
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Новости Иордании. Всеобщая забастовка охватила столицу и другие крупные города Иордании. Люди выступают против роста цен и проводимой правительством налоговой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иордания бастует против роста цен и налоговой политики: кадры с места событий-1

Минувшей ночью тысячи протестующих собрались у правительственных зданий в Аманне, требуя отменить новый подоходный налог, который ввел ушедший несколько дней назад в отставку кабинет министров. Король Иордании призывает митингующих к диалогу.

# Акции протеста # Фотофакт

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