Самолёт упал во двор частного дома в Республике Коми, погибших нет

Новости России. Легкомоторный самолет упал во двор частного дома в Республике Коми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После крушения он загорелся. На борту находились два человека. Небольшие травмы получил пилот, пассажир не пострадал.

На земле обошлось без сильных разрушений, повреждены хозяйственные постройки и забор. Летательный аппарат принадлежал Авиалесоохране и направлялся патрулировать леса. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства ЧП. По предварительным данным, после дозаправки на аэродроме самолет при взлете по неизвестным пока причинам потерял скорость и стал резко снижаться. При этом задел линии электропередачи, из-за чего и рухнул.