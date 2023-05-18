Прямой эфир

Самолёт упал во двор частного дома в Республике Коми, погибших нет

18 мая 2023 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Легкомоторный самолет упал во двор частного дома в Республике Коми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После крушения он загорелся. На борту находились два человека. Небольшие травмы получил пилот, пассажир не пострадал.  

Самолёт упал во двор частного дома в Республике Коми, погибших нет-1

На земле обошлось без сильных разрушений, повреждены хозяйственные постройки и забор. Летательный аппарат принадлежал Авиалесоохране и направлялся патрулировать леса. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства ЧП. По предварительным данным, после дозаправки на аэродроме самолет при взлете по неизвестным пока причинам потерял скорость и стал резко снижаться. При этом задел линии электропередачи, из-за чего и рухнул.  

# Самолет # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты в Буэнос-Айресе – аргентинцы выступают против падения уровня жизни
18 мая 2023 08:36

Протесты в Буэнос-Айресе – аргентинцы выступают против падения уровня жизни

Инвестор Роджерс: ЕС может рухнуть как политическое объединение
18 мая 2023 08:14

Инвестор Роджерс: ЕС может рухнуть как политическое объединение

Германия не будет поставлять истребители Украине
18 мая 2023 08:10

Германия не будет поставлять истребители Украине