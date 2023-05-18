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Эксперты: США угрожают тяжёлые последствия дефолта

18 мая 2023 08:57
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Новости США. Бизнес США паникует из-за возможного дефолта. Представители полутора сотен крупнейших американских кампаний написали по этому поводу письмо Байдену, в котором предупредили о катастрофических последствиях для экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эксперты: США угрожают тяжёлые последствия дефолта-1

Высокая инфляция уже создала стресс в американской финансовой системе, включая банкротство крупных банков, но если Конгресс не сможет предотвратить дефолт, Штаты уйдут в глубокий кризис. По прогнозам, экономика может потерять несколько сотен миллиардов долларов, в результате многие американцы останутся без работы. Угрожающий стране дефолт вызовет серьезные трудности для американских семей, нанесет ущерб глобальному лидерству США и вызовет сомнения в их способности защищать интересы национальной безопасности. По мнению аналитиков, это одно из самых жестких предостерегающих сообщений от американских деловых кругов за последние годы.  

# Экономический кризис # Джозеф Байден # Новости США # Фотофакт

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