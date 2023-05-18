Сильный шторм обрушился на Анкару

Новости Турции. Поврежденные дома, поваленные деревья и десятки разбитых автомобилей оставил после себя сильный шторм, который обрушился на Анкару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер, который сопровождался сильным ливнем, с легкостью срывал со зданий крыши и носил их по улицам. Один из обломков разрушил минарет центральной мечети. В результате серьезные ранения получила женщина, ее доставили в больницу. Городские власти призвали жителей быть максимально осторожными, так как непогода может продлиться несколько дней.