Метро в Нью-Йорке на несколько часов перекрыли из-за скороварок

Новости США. В центре Нью-Йорка перекрыли метро из-за подозрительных предметов. Полиция эвакуировала всех пассажиров со станции «Фултон-стрит» в Нижнем Манхэттене, движение поездов на этом участке было остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя несколько часов подозрительные объекты проверили сотрудники управления по разминированию – оказалось, что это обычные кухонные скороварки. Полиция Нью-Йорка объявила в розыск мужчину, который оставил кастрюли без присмотра. Пока не известно, сделал он это намеренно или просто забыл.