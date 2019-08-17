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Метро в Нью-Йорке на несколько часов перекрыли из-за скороварок

17 августа 2019 20:02
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Новости США. В центре Нью-Йорка перекрыли метро из-за подозрительных предметов. Полиция эвакуировала всех пассажиров со станции «Фултон-стрит» в Нижнем Манхэттене, движение поездов на этом участке было остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метро в Нью-Йорке на несколько часов перекрыли из-за скороварок-1

Спустя несколько часов подозрительные объекты проверили сотрудники управления по разминированию – оказалось, что это обычные кухонные скороварки. Полиция Нью-Йорка объявила в розыск мужчину, который оставил кастрюли без присмотра. Пока не известно, сделал он это намеренно или просто забыл.

Метро в Нью-Йорке на несколько часов перекрыли из-за скороварок-4

# Лжеминирование # Фотофакт

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