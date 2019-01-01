При разборе завалов в Магнитогорске было обнаружено тело 8 погибшего

Новости России. 31 декабря около шести часов утра (четырёх по мск) в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа частично рухнул десятиэтажный дом. На данный момент известно о восьми погибших.

Согласно информации ГУ МЧС России по Челябинской области, по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) из-под завалов были извлечены тела восьми человек. Судьба 36 человек неизвестна.

Сейчас разбор завалов приостановлен, поскольку есть угроза ещё одного обрушения. Чтобы этого не допустить, будут демонтироваться нависающие конструкции и стены седьмого подъезда. По предварительным расчётам, на это может уйти около суток.

В результате происшествия полностью разрушены 35 квартир, ещё 10 – частично. Были эвакуированы 16 жильцов, пять человек доставлены в медучреждение. Установлено местонахождение 84 граждан.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский добавил, что потерявшим квартиры будет предоставлено постоянное жильё, а семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.

На неделе в Магнитогорске взорвался газ в многоэтажке.