Норвегия под угрозой экологической катастрофы. У берегов страны терпит бедствие танкер с нефтепродуктами

Новости Норвегии. Масштабная спецоперация развернута в Норвежском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки специалистов пытаются предотвратить экологическую катастрофу.
Новости Норвегии. Масштабная спецоперация развернута в Норвежском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки специалистов пытаются предотвратить экологическую катастрофу.
Там потерпел бедствие голландский танкер. Судно потеряло ход, накренилось вбок и вот-вот может затонуть. В цистернах – около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива.
Большинство из 12 членов экипажа эвакуировали на вертолете. Еще четверо были вынуждены спрыгнуть в море. Сейчас все в безопасности. В зоне происшествия – сильная качка и огромные волны. Танкер попытаются взять на буксир.