Норвегия под угрозой экологической катастрофы. У берегов страны терпит бедствие танкер с нефтепродуктами

Там потерпел бедствие голландский танкер. Судно потеряло ход, накренилось вбок и вот-вот может затонуть. В цистернах – около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива.

Большинство из 12 членов экипажа эвакуировали на вертолете. Еще четверо были вынуждены спрыгнуть в море. Сейчас все в безопасности. В зоне происшествия – сильная качка и огромные волны. Танкер попытаются взять на буксир.