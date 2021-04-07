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Норвегия под угрозой экологической катастрофы. У берегов страны терпит бедствие танкер с нефтепродуктами

07 апреля 2021 12:33
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Новости Норвегии. Масштабная спецоперация развернута в Норвежском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки специалистов пытаются предотвратить экологическую катастрофу.

Норвегия под угрозой экологической катастрофы. У берегов страны терпит бедствие танкер с нефтепродуктами-1

Там потерпел бедствие голландский танкер. Судно потеряло ход, накренилось вбок и вот-вот может затонуть. В цистернах – около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива.

Норвегия под угрозой экологической катастрофы. У берегов страны терпит бедствие танкер с нефтепродуктами-4

Большинство из 12 членов экипажа эвакуировали на вертолете. Еще четверо были вынуждены спрыгнуть в море. Сейчас все в безопасности. В зоне происшествия – сильная качка и огромные волны. Танкер попытаются взять на буксир.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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