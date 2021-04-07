В Мексике при столкновении двух автобусов погибли 16 человек

Новости Мексики. Смертельное ДТП на севере Мексики: в результате столкновения двух автобусов погибли 16 человек, еще 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Смертельное ДТП на севере Мексики: в результате столкновения двух автобусов погибли 16 человек, еще 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшой фургон врезался в служебное транспортное средство, перевозившее горняков. Все пассажиры микроавтобуса погибли на месте. Сотрудники золотоносного рудника отделались травмами. Состояние некоторых медики оценивают как критическое.
Обстоятельства и причины трагической аварии устанавливаются.