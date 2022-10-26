При попытках добраться в Европу погибли около 5700 мигрантов

За год при попытке добраться в Европу погибли около 5 700 мигрантов. Об этом говорится в опубликованном отчете ООН. Самыми опасными оказались маршруты, пролегающие через Средиземное море и на сухопутных границах со странами ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.