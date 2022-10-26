При попытках добраться в Европу погибли около 5700 мигрантов

За год при попытке добраться в Европу погибли около 5 700 мигрантов. Об этом говорится в опубликованном отчете ООН. Самыми опасными оказались маршруты, пролегающие через Средиземное море и на сухопутных границах со странами ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отчете отмечается, что по меньшей мере 252 человека погибли во время принудительных высылок мигрантов европейскими властями. Международная организация по миграции ООН призывает государства в Европе и за ее пределами принять срочные меры для спасения жизней и снижения смертности во время миграционных поездок.