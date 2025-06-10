В Австрии объявили трёхдневный траур в связи со стрельбой в учебном заведении

Число погибших в результате стрельбы в учебном учреждении в Австрии возросло до 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 12 ранены.

Их госпитализировали. Напомним, стрельба в городе Грац началась утром в федеральной гимназии Борг. По данным полиции, преступником оказался 21-летний местный житель. Он покончил с собой. При совершении преступления были использованы два огнестрельных оружия, которые изъяты.

Стефан Лосериес, представитель Красного Креста Штирии:

Сейчас ученики и учителя встречаются с семьями. Для нас же в Красном Кресте начинается второй раунд спасения. Более 40 наших участников по вмешательству в кризис вносят ясность в вопрос, обеспечивают условия и гарантируют, что семьям пострадавших будут сказаны нужные слова.

В Австрии объявлен трехдневный траур. Государственный флаг будет приспущен на всех общественных зданиях, а также отменено проведение любых массовых мероприятий.