Прямой эфир

В Австрии объявили трёхдневный траур в связи со стрельбой в учебном заведении

10 июня 2025 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Число погибших в результате стрельбы в учебном учреждении в Австрии возросло до 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 12 ранены.

В Австрии объявили трёхдневный траур в связи со стрельбой в учебном заведении-2

Их госпитализировали. Напомним, стрельба в городе Грац началась утром в федеральной гимназии Борг. По данным полиции, преступником оказался 21-летний местный житель. Он покончил с собой. При совершении преступления были использованы два огнестрельных оружия, которые изъяты.

В Австрии объявили трёхдневный траур в связи со стрельбой в учебном заведении-4

Стефан Лосериес, представитель Красного Креста Штирии:
Сейчас ученики и учителя встречаются с семьями. Для нас же в Красном Кресте начинается второй раунд спасения. Более 40 наших участников по вмешательству в кризис вносят ясность в вопрос, обеспечивают условия и гарантируют, что семьям пострадавших будут сказаны нужные слова.

В Австрии объявлен трехдневный траур. Государственный флаг будет приспущен на всех общественных зданиях, а также отменено проведение любых массовых мероприятий.

# ЧП # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Избирком Польши приступил к разбору сообщений об ошибках при подсчёте голосов на выборах президента
10 июня 2025 16:43

Избирком Польши приступил к разбору сообщений об ошибках при подсчёте голосов на выборах президента

Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен
10 июня 2025 15:04

Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен

Вторая группа бойцов РФ вернулась из украинского плена
10 июня 2025 14:43

Вторая группа бойцов РФ вернулась из украинского плена