При обстреле аэропорта Багдада погибли 8 человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани

Новости Ирака. В результате ракетного обстрела по аэропорту Багдада погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв оказался глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани, прибывший с визитом в иракскую столицу.

Удар был нанесен силами США по приказу президента Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил трехдневный траур в связи с гибелью генерала.