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При обстреле аэропорта Багдада погибли 8 человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани

03 января 2020 08:46
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Новости Ирака. В результате ракетного обстрела по аэропорту Багдада погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв оказался глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани, прибывший с визитом в иракскую столицу.

При обстреле аэропорта Багдада погибли 8 человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани-1

Удар был нанесен силами США по приказу президента Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

При обстреле аэропорта Багдада погибли 8 человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани-4

При обстреле аэропорта Багдада погибли 8 человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани-6

# Нападение # Касем Сулеймани # Фотофакт

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