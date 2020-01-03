Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио

Здесь можно попробовать свои силы в традиционных ремеслах, сыграть на барабане, который обычно используется как аккомпанемент в спектаклях театра Кабуки, и даже сразиться с настоящими борцами сумо.

Кроме того, на фестивале каждый может узнать о тонкостях чайной церемонии, примерить кимоно, собрать узор из разных пород дерева. Специалисты помогут сделать цветы из бумажных нитей, склеить и украсить веер, нанести принт на ткань на традиционном деревянном станке. Также можно самому попробовать себя в ткацком ремесле.