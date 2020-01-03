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Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио

03 января 2020 07:16
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Новости Японии. В Токио открылся новогодний фестиваль японской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-1

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-3

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-5

Здесь можно попробовать свои силы в традиционных ремеслах, сыграть на барабане, который обычно используется как аккомпанемент в спектаклях театра Кабуки, и даже сразиться с настоящими борцами сумо.

Кроме того, на фестивале каждый может узнать о тонкостях чайной церемонии, примерить кимоно, собрать узор из разных пород дерева. Специалисты помогут сделать цветы из бумажных нитей, склеить и украсить веер, нанести принт на ткань на традиционном деревянном станке. Также можно самому попробовать себя в ткацком ремесле.

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-8

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-10

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-12

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-14

Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио-16

# Культурные традиции # Фотофакт

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