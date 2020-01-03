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В Нидерландах несколько фирм получили посылки с бомбами

03 января 2020 08:11
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Новости Нидерландов. Несколько нидерландских фирм получили посылки с бомбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Письма, начиненные взрывчаткой, были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме.

В Нидерландах несколько фирм получили посылки с бомбами-1

В Роттердаме их получили предприятие по продаже автомобилей и заправочная станция, а также агентство недвижимости в Утрехте.

На всех конвертах был изображен логотип организации по взысканию долгов. К счастью, ни одно из устройств не сработало. Правоохранители разыскивают подозреваемых и призывают граждан быть бдительными при получении писем.

В Нидерландах несколько фирм получили посылки с бомбами-4

В Нидерландах несколько фирм получили посылки с бомбами-6

# ЧП # Фотофакт

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