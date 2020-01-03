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В Судане при крушении военного самолёта погибли 18 человек

03 января 2020 08:41
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Новости Судана. Военный самолет разбился на западе Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиакатастрофа унесла жизни 18 человек.

В Судане при крушении военного самолёта погибли 18 человек-1

По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение спустя 5 минут после взлета и рухнуло в 5 километрах от аэропорта. Причины ЧП устанавливаются.

Среди погибших оказались трое судей, представитель Всемирной продoвольственной прoграммы и несколько местных чинoвников.

В Судане при крушении военного самолёта погибли 18 человек-4

В Судане при крушении военного самолёта погибли 18 человек-6

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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