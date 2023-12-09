Президенты РФ и Египта обсудили ситуацию в Газе

Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обговорили ситуация в Газе и вопросы гуманитарной помощи. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя египетского лидера, они условились продолжать стремиться к достижению прекращения огня в секторе. Главы государств подчеркнули важность защиты гражданского населения и недопущения ухудшения гуманитарной ситуации. Они также отметили важность усилий международного сообщества по достижению достойного решения проблемы Палестины.