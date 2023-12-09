Прямой эфир

Президенты РФ и Египта обсудили ситуацию в Газе

09 декабря 2023 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обговорили ситуация в Газе и вопросы гуманитарной помощи. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя египетского лидера, они условились продолжать стремиться к достижению прекращения огня в секторе. Главы государств подчеркнули важность защиты гражданского населения и недопущения ухудшения гуманитарной ситуации. Они также отметили важность усилий международного сообщества по достижению достойного решения проблемы Палестины.

# Международная политика # Владимир Путин # Абдель Фаттах ас-Сиси

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация ООН посетит КПП на границе Египта и сектора Газа
09 декабря 2023 13:54

Делегация ООН посетит КПП на границе Египта и сектора Газа

В США призвали Киев снять запрет на усыновление детей американцами
09 декабря 2023 13:35

В США призвали Киев снять запрет на усыновление детей американцами

Military Watch: США не хотят поставлять Украине технику из-за потерь ВСУ
09 декабря 2023 12:42

Military Watch: США не хотят поставлять Украине технику из-за потерь ВСУ