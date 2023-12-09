Делегация ООН посетит КПП на границе Египта и сектора Газа

Делегация ООН посетит КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Представители организации проведут мониторинг поставок гуманитарной помощи в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация ООН посетит КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Представители организации проведут мониторинг поставок гуманитарной помощи в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время рассмотрения резолюции о прекращении огня в секторе Газа, США использовали свое право вето, блокируя принятие документа. В то же время ЦАХАЛ активно продвигается на юг сектора, зачищая город Хан-Юнис. Только за прошлые сутки погибли не менее 310 палестинцев. Также военные прочесывают подконтрольные Израилю районы. Они продолжают ликвидировать подземные пути и сети туннелей палестинских боевиков.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже более двух месяцев, и ни одна из сторон пока не собирается решать ситуацию за столом переговоров.