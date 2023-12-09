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Делегация ООН посетит КПП на границе Египта и сектора Газа

09 декабря 2023 13:54
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Делегация ООН посетит КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Представители организации проведут мониторинг поставок гуманитарной помощи в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация ООН посетит КПП на границе Египта и сектора Газа-1

Во время рассмотрения резолюции о прекращении огня в секторе Газа, США использовали свое право вето, блокируя принятие документа. В то же время ЦАХАЛ активно продвигается на юг сектора, зачищая город Хан-Юнис. Только за прошлые сутки погибли не менее 310 палестинцев. Также военные прочесывают подконтрольные Израилю районы. Они продолжают ликвидировать подземные пути и сети туннелей палестинских боевиков.

Делегация ООН посетит КПП на границе Египта и сектора Газа-4

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже более двух месяцев, и ни одна из сторон пока не собирается решать ситуацию за столом переговоров.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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