Делегация ООН посетит КПП на границе Египта и сектора Газа

Во время рассмотрения резолюции о прекращении огня в секторе Газа, США использовали свое право вето, блокируя принятие документа. В то же время ЦАХАЛ активно продвигается на юг сектора, зачищая город Хан-Юнис. Только за прошлые сутки погибли не менее 310 палестинцев. Также военные прочесывают подконтрольные Израилю районы. Они продолжают ликвидировать подземные пути и сети туннелей палестинских боевиков.