В США призвали Киев снять запрет на усыновление детей американцами

Член палаты представителей США Крис Смит выдвинул проект резолюции, призывающей правительство Украины снять запрет на усыновление украинских детей гражданами Америки, который начал действовать в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте документа отмечается, что международное усыновление может быть действенным способом объединения детей, которые нуждаются в заботе, с семьями, готовыми взять их на воспитание. По мнению Смита, возврат к практике усыновления детей американцами отвечал бы интересам Украины во время конфликта с Россией.

В то же время, Министерство иностранных дел России заявляет, что США используют Украину в качестве источника для международного усыновления детей. В РФ с 2021 года действует «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей американцами. Также в РФ был подписан указ о защите детей-сирот, упрощающий процедуру усыновления для россиян.