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Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

10 декабря 2024 07:03
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Лидеру Южной Кореи запретили выезд из страны. Мера ограничивает его передвижения в ожидании расследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны-2

Юн Сок Ель объявлен подозреваемым в госизмене, мятеже и злоупотреблении властью. Сформирована специальная группа из 150 следователей. Напомним, неделю назад в Республике Корея было объявлено военное положение. Но чрезвычайную меру вскоре отменил парламент.

# Международная политика # Новости Южной Кореи

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