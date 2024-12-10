Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

Лидеру Южной Кореи запретили выезд из страны. Мера ограничивает его передвижения в ожидании расследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеру Южной Кореи запретили выезд из страны. Мера ограничивает его передвижения в ожидании расследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юн Сок Ель объявлен подозреваемым в госизмене, мятеже и злоупотреблении властью. Сформирована специальная группа из 150 следователей. Напомним, неделю назад в Республике Корея было объявлено военное положение. Но чрезвычайную меру вскоре отменил парламент.